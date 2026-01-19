Zürich - Donald Trump versetzt die weltweiten Finanzmärkte einmal mehr in den Krisenmodus, denn der US-Präsident sich Grönland einverleiben. Sollte keine entsprechende Vereinbarung zustande kommen, drohen acht EU-Ländern ab dem 1. Februar Strafzölle, liess der Präsident am Wochenende wissen. An den Finanzmärkten reagieren Aktien mit Kursverlusten, während sichere Häfen wie Gold, Silber und der Schweizer Franken zulegen. Der SMI gibt zwar auch nach, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
