Die Bundesregierung plant ein neues E-Auto-Förderprogramm mit sozialer Staffelung für Privatpersonen. Ab 2026 sollen einkommensabhängige Zuschüsse für neu zugelassene Elektrofahrzeuge fließen. Das Programm ist auf mehrere Jahre angelegt und umfasst ein Fördervolumen von drei Milliarden Euro. Kritik kommt von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Das neue E-Auto-Förderprogramm gilt für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026. Je nach Fahrzeug, Einkommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
