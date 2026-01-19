EQS-News: Viromed Medical AG
Viromed Medical AG: Ex-vivo-Lungenstudie markiert Meilenstein für Forschung und Zulassung
Rellingen, 19. Januar 2026 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, führt die angekündigte Ex-vivo-Studie an vitalen Lungen in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlands und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Februar und März 2026 durch. Hierzu hat Viromed eine Vereinbarung mit Prof. Dr. Sascha Kreuer der Universität des Saarlandes abgeschlossen. Die Studie stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Weiterentwicklung der Technologieplattform von Viromed sowie für beschleunigte Forschungs- und Zulassungsprozesse dar.
Im Zentrum der Untersuchung steht ein isoliertes, ventilations- und perfusionsfähiges Lungenmodell, das die physiologischen Eigenschaften der menschlichen Lunge mit hoher Genauigkeit abbildet. Die genetische Übereinstimmung mit dem Menschen beträgt rund 95 %. Die geplanten Tests erstrecken sich über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen. Das zugrunde liegende Lungenmodell wurde bereits erfolgreich validiert und ermöglicht reproduzierbare Messungen an vitalen Organen über längere Zeiträume. Es dient dazu, die bereits validierte Daten der MHH und des Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), die zeitnah in Fachjournalen veröffentlichet werden, zu bestätigen.
Beschleunigung von Forschung und Zulassung
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: "Mit der Ex-vivo-Lungenstudie adressieren wir zentrale Herausforderungen in der pharmazeutischen und medizinischen Entwicklung: lange Entwicklungszyklen, hohe Kosten und komplexe regulatorische Anforderungen. Gleichzeitig ist sie für Viromed ein wichtiger Türöffner für neue klinische Anwendungsfelder - insbesondere in der Intensivmedizin, bei sepsisnahen Fragestellungen bis hin zu Multiorganversagen. Das von uns genutzte Verfahren hat das Potenzial, präklinische Forschungsphasen deutlich zu verkürzen und die Aussagekraft der gewonnenen Daten signifikant zu erhöhen. Darüber hinaus eröffnet es Perspektiven für physikalische Therapien ohne systemische Toxizität. Für Viromed bedeutet dies, dass sich der Zulassungsprozess von PulmoPlas deutlich verkürzt."
Parallel hat Viromed eine verbindliche Vereinbarung über eine Beteiligung in Höhe von rund 35 Prozent an dem Spin-off der Universität des Saarlandes, das Träger dieses Forschungsmodells ist, abgeschlossen.
Das Forschungsmodells basiert auf einem weltweit einzigartigen Forschungsansatz, der aktuell nur sehr begrenzt verfügbar ist und in der Pharmaindustrie stark nachgefragt wird. Es eröffnet neue Möglichkeiten, Wirkstoffe, Applikationsformen und medizinische Technologien frühzeitig und hochvalidiert zu testen - insbesondere im Bereich der inhalativen Arzneimittelverabreichung. Diese gilt als zukünftiger Standard in der Lungenmedizin. Durch den Einsatz eines vitalen Organs weist das Modell eine hohe physiologische Aussagekraft auf und erlaubt eine isolierte Untersuchung des Kompartiments Lunge unter realitätsnahen Bedingungen und ersetzt Versuche an Tieren und Menschen. Darüber hinaus ermöglicht das Verfahren die Untersuchung der Wirkstoffverteilung, Metabolisierung und Eliminierung und eröffnet damit neue Ansätze für präklinische pharmakologische Studien.
