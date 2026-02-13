Die Medizinische Hochschule Hannover berichtete gestern in einer Pressekonferenz über erfolgreiche vorläufige Ergebnisse einer mehrjährigen In-vitro-Studie, die zeigen, dass kaltes atmosphärisches Plasma effektiv mehrere Bakterienstämme im Lungengewebe zerstört, ohne menschliche Zellen zu schädigen. Die Ergebnisse weisen auf ein klares therapeutisches Fenster hin und bieten eine potenzielle Alternative zu Antibiotika für Erkrankungen wie die beatmungsassoziierte Pneumonie (VAP) und möglicherweise andere schwere oder influenza-assoziierte Pneumonien. Die Technologie wird nun einer abschließenden ex-vivo-Validierung in Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes unterzogen, die innerhalb der nächsten 2-3 Monate erwartet wird, um eine Antragstellung auf Sonderzulassung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu unterstützen. Eine positive Validierung könnte einen wichtigen regulatorischen Meilenstein darstellen und als Katalysator für den Aktienkurs fungieren. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 10,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag





© 2026 mwb research