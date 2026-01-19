Zum Wochenauftakt springt die Bayer-Aktie nach oben: Die Papiere des DAX-Mitglieds zogen zeitweise mehr als acht Prozent an und näherten sich der Marke von 45 Euro. Auslöser war eine Entwicklung, auf die Investoren seit Wochen hoffen: Der Oberste Gerichtshof der USA nimmt den Glyphosat-Fall "Durnell" zur Überprüfung an. Damit steigen die Chancen auf ein Grundsatzurteil zu dem umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel. Es könnte für rund 67. 000 weitere anhängige Klagen wegweisend sein. Bereits Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
