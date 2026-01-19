Neue Hoffnung unter dem Bayer-Kreuz. Der Oberste Gerichtshof (Supreme Court) in den USA hat den Glyphosat-Fall Durnell angenommen. Ein extrem wichtiger Schritt für die Leverkusener, um eine mögliche Grundsatzentscheidung im Rechtsstreit zu erreichen - und die Risiken dadurch signifikant einzudämmen oder gar zu eliminieren. Die Aktie vollzieht erneut einen Kurssprung. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein sehr wichtiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär