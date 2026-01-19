Original-Research: ABO Energy KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Energy KGaA
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Energy KGaA (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 31,00 auf EUR 8,00.
Zusammenfassung:
ABO Energy hat erneut eine Gewinnwarnung für 2025 veröffentlicht. Das Management geht nunmehr davon aus, dass die Konzerngesamtleistung bei ca. €230 Mio. liegen wird (bisher: €250 Mio.). Der Nettoverlust wird jetzt bei €-170 Mio. erwartet (bisher: ca. €-95 Mio.). Gründe für die erneute Senkung der Nettoergebnisguidance um €75 Mio. sind Projektverschiebungen ins Jahr 2026 (ca. €40 Mio.) und weitere Wertberichtigungen (ca. €35 Mio.) aufgrund sich weiter verschlechternder Marktbedingungen sowohl in Deutschland als auch international. ABO Energy hatte in der deutschen Onshore Wind-Ausschreibung im November - wie bereits im August - keinen Zuschlag erhalten. Der erneute Einbruch von ABO Energys Aktien- und Anleihekurs signalisiert, dass sich die Investoren sehr große Sorgen um die Solvenz des Unternehmens machen. Wir haben unsere Prognosen für 2025 und die Folgejahre erneut gesenkt. Darüber hinaus haben wir unsere WACC-Schätzung angehoben, um das gestiegene finanzielle Risiko abzubilden. Entscheidend für eine erfolgreiche Restrukturierung wird die Unterstützung der Konsortialbanken sein. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €8 (bisher: €31). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Kurspotenzial bei nur noch 15% und damit unter unserer 25%-Schwelle liegt.
