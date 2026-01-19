St George Mining erweitert hochgradige Mineralisierung in Araxá mit herausragenden neuen Ergebnissen

Anzeige / Werbung

Neue Analysen erweitern das Ressourcenpotenzial über die bestehende MRE hinaus, mit TREO-Gehalten von bis zu 22,42% ab Oberfläche

Bohrungen liefern konsistent hohe Gehalte über mehrere Bohrlöcher hinweg

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat eine weitere Runde außergewöhnlicher Analyseergebnisse aus seinem zu 100% im Besitz befindlichen Araxá-Seltenen-Erden- und Niobium-Projekt in Brasilien vorgelegt und damit die Position des Projekts als bedeutende aufstrebende Quelle kritischer Mineralien weiter gestärkt. Neue Diamantbohrabschnitte umfassen unter anderem 99,10 m mit 5,62 % Gesamt-Seltenerdoxiden (TREO) und 0,42% Niobpentoxid (Nb2O5) ab Oberfläche im Bohrloch AXDD038. Dies ist nur eines von mehreren mächtigen, hochgradigen Abschnitten, ergänzt durch weitere herausragende Ergebnisse wie 100,6 m mit 4,82% TREO und 0,64% Nb2O5 (AXDD036) sowie 69,20 m mit 6,08% TREO und 0,60% Nb2O5 (AXDD041).

Die Konsistenz und der hohe Gehalt der Mineralisierung ab Oberfläche stärken weiterhin die wirtschaftliche Attraktivität des Projekts, insbesondere im Hinblick auf einen potenziell kostengünstigen Tagebaubetrieb. Laut dem Unternehmen endeten viele Bohrlöcher in hochgradigen Zonen, was darauf hindeutet, dass das Mineralsystem sowohl lateral als auch in der Tiefe weiterhin offen ist. Besonders hervorzuheben sind dabei 1 m mit 22,42% TREO ab 66 m in AXDD041 sowie 3 m mit 7,90% TREO ab 106 m in AXDD040.

Hochgradige Entdeckungszone im Nordwesten von Araxá zeichnet sich ab

Die Ausdehnung der mineralisierten Zone wächst weiter, wobei Bohrungen nordwestlich der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) eine zusammenhängende hochgradige Zone bestätigt haben. Laut Executive Chairman John Prineas:

"Bohrungen nordwestlich der bestehenden MRE haben erneut herausragende Ergebnisse geliefert und verdeutlichen das Entstehen dieses Bereichs als zusammenhängende hochgradige Mineralisierungszone, die potenziell separat von der bereits im Süden der MRE definierten gemessenen und angezeigten Ressource abgebaut werden könnte."

Das entlang dieses nordwestlichen Trends niedergebrachte Bohrloch AXDD038 lieferte 99,10 m mit 5,62% TREO und 0,42% Nb2O5 ab Oberfläche. Dies folgt auf frühere Abschnitte wie 81,5 m mit 1,27% Nb2O5 in AXDD031 und 100,15 m mit 2,16% TREO in AXDD025 und bestätigt das Potenzial der bislang ungetesteten Zone, neue hochgradige Ressourcen zu beherbergen.

Strategische Lage und Größenordnung von Araxá unterstützen das Entwicklungspotenzial

Das Araxá-Projekt liegt direkt angrenzend an die weltklasse Niobium-Betriebe von CBMM im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais und befindet sich damit in einer bergbaufreundlichen Region mit vorhandener Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und staatlicher Unterstützung. Das Projekt verfügt bereits über eine JORC-konforme Mineralressourcenschätzung von Weltklasse mit 40,6 Mt bei 4,13% TREO und 41,2 Mt bei 0,68% Nb2O5 und ist damit die höchstgradige karbonatitgebundene Seltene-Erden-Lagerstätte Südamerikas.

St George betreibt weiterhin rund um die Uhr drei Diamantbohrgeräte vor Ort, wobei die Analyseergebnisse von 32 Bohrlöchern noch ausstehen und die Bohrkampagne auf unbestimmte Zeit verlängert wurde. Das Unternehmen merkt an:

"Unsere jüngsten Analyseergebnisse stehen im Einklang mit den außergewöhnlichen Bohrergebnissen unserer bisherigen Kampagne und dürften eine wesentliche Erhöhung der geplanten aktualisierten MRE in diesem Quartal unterstützen sowie positiv zu den laufenden Wirtschaftlichkeitsstudien für Araxá beitragen."

Regierungspartnerschaften und Nachhaltigkeit schaffen langfristigen Mehrwert

Zusätzlich zur Stärkung der Investmentstory wurde St George für die Teilnahme an Brasiliens föderaler MagBras-Initiative ausgewählt. Ziel dieses Programms ist der Aufbau einer integrierten und nachhaltigen Lieferkette für Seltene-Erden-Produkte, einschließlich der Herstellung von Permanentmagneten innerhalb Brasiliens. Darüber hinaus soll ein Kooperationsabkommen mit dem Bundesstaat Minas Gerais Genehmigungsprozesse vereinfachen und Entwicklungszeiträume beschleunigen.

Prineas hob die oberflächennahe Mineralisierung als wesentlichen kommerziellen Vorteil hervor:

"Wir freuen uns sehr, dass die Seltene-Erden- und Niobium-Mineralisierung durchgehend ab Oberfläche beginnt und sehr hohe Gehalte insbesondere in den oberen 20 m ab Oberfläche auftreten … Der potenzielle kommerzielle Vorteil einer Mineralisierung, die bereits an der Oberfläche beginnt, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden."

Fazit

Mit einer rasch wachsenden Ausdehnung hochgradiger Mineralisierung, einer günstigen rechtlichen und infrastrukturellen Umgebung sowie starker staatlicher Unterstützung entwickelt sich das Araxá-Projekt von St George zu einem überzeugenden strategischen Vermögenswert innerhalb der globalen Lieferkette für Seltene Erden und Niobium. Investoren werden die bevorstehende Aktualisierung der MRE sowie die fortlaufenden Wirtschaftlichkeitsstudien im Verlauf des Jahres 2026 aufmerksam verfolgen.

