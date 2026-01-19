Berlin - In einer Kita im Berliner Ortsteil Niederschöneweide ist am Montagvormittag ein Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen.



Wie der Tagesspiegel unter Berufung auf einen Feuerwehrsprecher berichtet, mussten die Reanimationsversuche erfolglos eingestellt werden. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 10 Uhr, als das Kind von einem schweren Gegenstand getroffen wurde.



Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit, was genau passiert ist, und geht von einem "tragischen Unfall" aus. Es ist noch nicht bekannt, ob der Unfall im Gebäude oder auf dem Gelände der Kita stattfand.



Vor der Kita waren am Montag mehrere Einsatzwagen von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt waren dem Bericht zufolge 22 Kräfte der Feuerwehr sowie zwei Hubschrauber der Deutschen Luftrettungsgesellschaft vor Ort. Zahlreiche Betroffene, darunter Eltern, Kinder und Mitarbeiter der Kita, werden von der psychosozialen Notfallbetreuung betreut. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und prüft "die Fürsorgepflicht bei solchen tragischen Ereignissen".





© 2026 dts Nachrichtenagentur