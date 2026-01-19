© Foto: Dall-ENur wenige Tage nach einem milliardenschweren Zukauf deutet Strategy-CEO Michael Saylor an, dass bereits der nächste große Kauf anstehen könnte.Michael Saylor, Chairman von Strategy, hat erneut Spekulationen über einen weiteren Bitcoin-Erwerb angeheizt. In einem Beitrag auf der Plattform X veröffentlichte Saylor am Sonntag einen Screenshot des Analyse-Tools StrategyTracker, der den Bitcoin-Kurs zusammen mit den bisherigen Kaufzeitpunkten des Unternehmens zeigt. Kommentiert wurde das Bild mit den Worten "Bigger Orange" - eine Anspielung, die Marktbeobachter seit Jahren als Vorboten neuer Käufe interpretieren. Milliardenwette setzt sich fort Der Post kommt nur wenige Tage, nachdem Strategy …Den vollständigen Artikel lesen
