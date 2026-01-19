hier

AMAZON sichert sich Kupfernachschub. Der globale Ausbau der Rechenzentren im Zuge des KI-Booms erfordert einen immensen Bedarf an Kupfer. Die AMAZON-Tochter AWS Amazon hat sich jetzt in einem Deal mit dem Bergbaukonzern RIO TINTO die Produktion der US-Kupfermine Nuton für vorerst zwei Jahre gesichert. Das geförderte Kupfer wird direkt von RIO TINTO an die Unternehmen geliefert, die Komponenten für die Rechenzentren von AWS herstellen. Im Gegenzug stellt AMAZON Cloud-Computing und Datenanalysen zur Verfügung, damit RIO TINTO die Förderung in Nuton optimieren kann. Die Mine war im vergangenen Jahr nach zehn Jahren Stilllegung wiedereröffnet worden, da mit einem neuen Förderverfahren auf Basis von Bakterien und Säure wieder eine wirtschaftliche Kupferförderung möglich ist. Die 14.000 Tonnen Kupferkathoden, die RIO TINTO hier in den nächsten vier Jahren fördern will, decken aber nur einen Bruchteil des Kupferbedarfs für die Rechenzentren von AMAZON.