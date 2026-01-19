Zum Wochenstart können Rüstungsaktien trotz des schwachen Börsenumfeldes anziehen. Das steckt hinter dem Kursanstieg und so viel Potenzial ist jetzt noch bei den Papieren drin. In einem schwachen Börsenumfeld haben zum Wochenauftakt die Aktien von Rüstungsherstellern Stärke gezeigt. Im Dax legten Rheinmetall um 2,6 Prozent zu, im MDax der mittelgroßen Titel gewannen Renk 4,2 Prozent und Hensoldt 3 Prozent. Papiere von TKMS lagen nach ihrer jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
