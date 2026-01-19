Die Aktienindizes taumeln in die neue Handelswoche. Die Entwicklungen vom Wochenende verhagelten Anlegern und Investoren die Kaufstimmung - zumindest in Bezug auf Aktien. Denn Gold und Silber erfahren aufgrund von Trumps Eskalation in der Grönlandfrage regen Zulauf.Für den Dax bricht jetzt eine wichtige Phase an. Die Quartalsberichtssaison nimmt Fahrt auf und zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten stehen zur Veröffentlichung an. Dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
