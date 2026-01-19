Der Batteriespeicher wird in vier Bauabschnitten entstehen. Den ersten Bauabschnitt mit 20 Megawattstunden Kapazität wird Sunotec Germany realisieren. Die Seac Group hat Sunotec Germany mit dem Bau des ersten Abschnitts eines 230-Megawattstunden-Speichers in Deutschland beauftragt. Ingesamt soll die Anlage in vier Bauphasen realisiert werden, abhängig von den Marktbedingungen sowie regulatorischen und netzseitigen Anforderungen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Die erste Phase sieht die Errichtung von 20 Megawattstunden vor, ebenso im zweiten Bauabschnitt, der offiziell noch im ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland