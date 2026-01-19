DAX dank Trump tiefrot: Musk verklagt Microsoft & OpenAI, Netflix & Intel mit Zahlen und Bayer

Donald Trump drückt mit seiner Androhung von neuen Strafzöllen den DAX zu Wochenbeginn wieder unter 25.000 Punkte. Besonders die Autowerte stehen unter Druck. Ergeben sich Chancen oder ist Vorsicht geboten?Thema des Tages: Die ETF Senkrechtstarter seit Jahresbeginn Die Berichtssaison kommt langsam in Fahrt. Mit Netflix, Intel, Johnson & Johnson sowie Freeport-McMoRan legen gleich mehrere Schwergewichte ihre Zahlen vor. Sie stehen stellvertretend für vier zentrale Börsenthemen: Streaming, Halbleiter, Gesundheitskonzerne und Rohstoffe. Netflix muss zeigen, ob das Wachstum im Streamingmarkt auch nach den letzten Preisanpassungen und Strategieänderungen trägt. Intel wiederum steht unter Druck, …Den vollständigen Artikel lesen ...
