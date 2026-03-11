© Foto: SOPA Images - Sipa USANvidia baut seine Macht im KI-Boom weiter aus. Der Chipriese investiert erneut in das Startup Thinking Machines von Ex-OpenAI-Managerin Mira Murati und liefert künftig Prozessoren für gigantische Rechenzentren.Der KI-Boom beschert Nvidia immer neue strategische Partnerschaften. Der Chipkonzern investiert erneut in das junge KI-Unternehmen Thinking Machines Lab, das von der früheren OpenAI-Managerin Mira Murati gegründet wurde. Gleichzeitig wird Nvidia die Hardware liefern, mit der das Startup seine Modelle trainieren und betreiben will. Kern der Zusammenarbeit ist ein mehrjähriger Liefervertrag über kommende KI-Beschleuniger aus der neuen Vera-Rubin-Generation. Diese …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE