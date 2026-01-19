In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Urban Jäckle über die aktuelle Marktsituation und ...
Aktuelle Nachrichten
|15:31
|Trader-Interview mit Urban Jäckle: Ero Copper, Equinox Gold, Deutz, Halliburton & Royal Gold
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews sprechen Andreas Bernstein und Urban Jäckle über die aktuelle Marktsituation und ..
► Artikel lesen
|13:38
|DEUTZ AG: Schwächesignal im aktuellen Marktbild
|10:30
|Morgen-Update: Panik-Modus bei Deutz? Diese Signale machen Anleger nervös - jetzt beachten!
|So
|Sonntags-Hype: Deutz - Montag könnte der Startschuss fallen
|So
|Wochenend-Update: Samstags-Update: Deutz - warum Montag zur Rallye-Session werden könnte
|Zeit
|09:54
|Equinox Gold: Nach dem Brasilien-Deal folgt der operative Härtetest - Jahreszahlen 2025 liegen vor
|Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG) hat mit dem angekündigten Verkauf der Brasilien-Aktivitäten kurz vor dem Jahreswechsel 2025 ein klares strategisches Ausrufezeichen gesetzt. Der Milliarden-Deal...
► Artikel lesen
|Mi
|Equinox Gold Corp (2): Equinox Gold produces 922,827 ounces Au in 2025
|Mi
|Equinox Gold posts record Q4 and full-year production
|Mi
|Equinox Gold Corp. - 6-K, Report of foreign issuer
|Zeit
|30.12.25
|This Ero Copper Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday
|30.12.25
|Freedom Capital Markets startet Coverage für Ero Copper mit "Buy"-Rating
|30.12.25
|Freedom Capital Markets initiates Ero Copper stock with Buy rating
|20.12.25
|Ero Copper Corp: Ero Copper files Xavantina technical report
|Zeit
|Fr
|Halliburton Promotes Casey Maxwell To President Of Western Hemisphere
|Fr
|Halliburton Q4 Earnings Preview: Will Cost Cuts Drive a Beat?
|Fr
|Halliburton CEO sees speedy return to Venezuela, downplays risks - FT
|Do
|Halliburton Looking Forward To A Swift Return To Venezuela
|Zeit
|Di
|Royal Gold repays $400 million in debt since Sandstorm acquisition
|Di
|ROYAL GOLD INC - 8-K, Current Report
|02.01.
|Dividendenbekanntmachungen (02.01.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 1,79 USD 1,5248 EUR ALICO INC US0162301040 0,05 USD 0,0425 EUR AMERICAN COASTAL INSURANCE...
► Artikel lesen
|26.12.25
|Royal Gold auf Rekordhoch: Aktie klettert auf 234,78 US-Dollar