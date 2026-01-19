Für Tesla lief es in puncto Autoverkäufe zuletzt alles andere als gut. Elon Musks E-Autofirma führt das Ranking der größten Verkaufseinbrüche des Jahres 2025 in den USA gleich mit zwei Modellen an. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. 2025 hat Tesla weltweit einen deutlichen Rückgang bei den Verkäufen seiner E-Autos hinnehmen müssen -Â zum zweiten Mal in Folge. Letztlich stand ein Minus von 8,6 Prozent auf 1,6 Millionen ausgelieferte E-Autos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n