Fastned hat einige Kennziffern zum vergangenen Quartal und zum Gesamtjahr 2025 veröffentlicht. Demnach hat der Schnellladeanbieter aus den Niederlanden seinen Umsatz pro Standort auf durchschnittlich 335.000 Euro gesteigert - ein Plus von 25 Prozent. Bereits bekannt war, dass das Unternehmen aus Amsterdam vergangenes Jahr sein Netz auf 406 Standorte in den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Dänemark, Spanien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net