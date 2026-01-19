30-Jahre MDAX: TKMS feiert offiziellen MDAX-Einzug



Glockenschlag auf dem Frankfurter Börsenparkett.



Der Index für den börsennotierten Mittelstand feiert heute, am 19. Januar 2026, sein 30-jähriges Bestehen. Seit nunmehr 30 Jahren gibt der MDAX den börsennotierten deutschen "Mid-Caps" eine Bühne. Als der MDAX am 19.01.1996 eingeführt wurde, umfasste der Index noch 70 mittelständische Unternehmen. Über die Jahre hinweg wurde der Index mehrfach angepasst und gepflegt, sodass sich die Anzahl der Indexmitglieder nun seit 2021 auf 50 reduziert hat. Die kontinuierliche Pflege der Indexmethodik macht sich in einer Gesamtrendite von über 1.000 % bemerkbar, die die Performance vom DAX im gleichen Zeitraum übertroffen werden konnte. Der MDAX ist heutzutage deutlich diversifizierter als noch vor 10 oder 20 Jahren. So hat heute auch das Unternehmen TKMS AG + Co. KGAA O.N. zur Markteröffnung seinen Einzug in den MDAX gefeiert. Hierbei handelt es sich um Europas führenden Systemanbieter für vollintegrierte maritime Verteidigungsprodukte. Der CEO von TKMS AG + Co. KGAA O.N., Oliver Burkhard, betont den wichtigen Meilenstein am Kapitalmarkt und spricht von einem starken Signal an die Investoren, Kunden, Partner und Mitarbeitenden der Firma.















Quelle: HSBC





















