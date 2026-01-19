LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Dies schrieb Milene Kerner am Montag im Rahmen einer Analyse globaler Auslieferungen von Flugzeugen für den zivilen Bereich./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 14:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0000235190
