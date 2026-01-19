Der DAX hat zum Wochenauftakt deutlich nachgegeben. Neue Zolldrohungen aus den USA schüren die Angst vor einem eskalierenden Handelskonflikt mit Europa. Besonders exportabhängige Werte standen unter Druck. Unter den Einzelwerten sorgten neben Bayer im Positiven vor allem Adidas und die Autobranche für Bewegung. Der deutsche Leitindex verlor am Montag 1,34 Prozent und schloss bei 24.959 Punkten. Damit fiel der DAX wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. In der Vorwoche hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär