© Foto: OpenAIDie UBS sieht echte Fortschritte im Quantencomputing. Große Tech-Konzerne und riskante Pure Player kämpfen um die Führung. Anleger blicken auf die 2030er.Während Tech-Aktien von sehr hohen Bewertungen profitieren, sieht die UBS jetzt den richtigen Zeitpunkt gekommen, sich mit möglichen Umwälzungen im Sektor zu befassen. Wie CNBC berichtete, biete Quantencomputing laut den von Madeleine Jenkins geführten Analysten ein "außergewöhnliches Potenzial". Zwar sei der Markt noch fragmentiert und technologisch unreif, doch die größten Effekte erwartet die Bank bei Molekülsimulation, Optimierung und Künstlicher Intelligenz sowie in der Kryptografie. "Angesichts der Rekordbewertungen von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE