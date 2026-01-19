Nordex schliesst Rahmenvertrag mit VERBUND über 700 MW und festigt so seine Unabhängigkeit von politischen Rückschlägen - insbesondere in den USA unter Trump. Heute können die Norddeutschen (oder Spanier?) einen bedeutenden strategischen Coup landen. Denn man hat einen mehrjährigen Rahmenvertrag mit VERBUND Green Power, der Tochter des österreichischen Energieriesen VERBUND, unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht die potenzielle Lieferung von Windturbinen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 700 Megawatt (MW) bis zum Jahr 2030 vor. Für Aktionäre sendet dieses Geschäft ein starkes Signal: Nordex festigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin