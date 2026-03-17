Nordex sammelt in Deutschland weiter Aufträge ein - diesmal mit einem Paket, das Anleger besonders mögen: Repowering plus langfristiger Service. Für die beiden Windparks Fehmarn-Mitte I und Fehmarn-Mitte II auf der Ostseeinsel Fehmarn wird Nordex 24 Windenergieanlagen des Typs N163/5.X liefern und errichten. Die Gesamtleistung der beiden Projekte liegt bei 136,8 MW. Zusätzlich sind Premium-Serviceverträge über 20 Jahre vereinbart - ein oft unterschätzter, aber wichtiger Ertragsbaustein. 136,8 MW in einem Rutsch: Repowering bleibt ein Zugpferd für Nordex Repowering-Projekte gelten als "Qualitätsaufträge": ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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