Die Debatte rund um die Chartanalyse an der Börse konzentriert sich insbesondere auf die Frage, ob kurzfristige Kursbewegungen tatsächlich vorhersehbar sind oder ob diese Methode als unwissenschaftlich beziehungsweise als Humbug betrachtet werden kann. Unabhängig von der allgemeinen Diskussion steht fest: Wer sich dem kurzfristigen Handel an der Börse widmet, kommt an der Anwendung der Charttechnik kaum vorbei. Sie bildet für viele Marktteilnehmer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.