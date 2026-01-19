Die National Bank of Greece, seit 1841 aktiv, ist die größte und wichtigste Universalbank des Landes. Sie konzentriert sich auf Griechenland und ist auch in Südosteuropa vertreten. Ihr breites Dienstleistungsangebot macht sie für die griechische Wirtschaft unentbehrlich. Die Aktien der National Bank of Greece zeigen sich momentan aus charttechnischer Sicht als besonders interessant. Seit dem Jahr 2020 ist ein klarer Aufwärtstrend im Kursverlauf zu ...

