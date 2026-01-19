EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Personalie
clearvise AG beruft Bernhard Gierke zum 1. Feb. 2026 in den Vorstand - Petra Leue-Bahns scheidet planmäßig zum Ende ihrer Amtszeit aus
Frankfurt, 19. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), einem Stromproduzenten aus erneuerbaren Energien, hat Herrn Bernhard Gierke mit Wirkung zum 1. Februar 2026 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Wie bereits am 30. Juni 2025 angekündigt, wird die derzeitige alleinige Vorständin Frau Petra Leue-Bahns sodann nach Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit am 28. Februar 2026 planmäßig aus dem Vorstand ausscheiden. Frau Leue-Bahns hat sich aus privaten Gründen entschieden, nicht für eine erneute Wiederbestellung zur Verfügung zu stehen.
19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2262352
