clearvise AG beruft Bernhard Gierke zum 1. Feb. 2026 in den Vorstand - Petra Leue-Bahns scheidet planmäßig zum Ende ihrer Amtszeit aus



clearvise AG beruft Bernhard Gierke zum 1. Feb. 2026 in den Vorstand - Petra Leue-Bahns scheidet planmäßig zum Ende ihrer Amtszeit aus Frankfurt, 19. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), einem Stromproduzenten aus erneuerbaren Energien, hat Herrn Bernhard Gierke mit Wirkung zum 1. Februar 2026 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Wie bereits am 30. Juni 2025 angekündigt, wird die derzeitige alleinige Vorständin Frau Petra Leue-Bahns sodann nach Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit am 28. Februar 2026 planmäßig aus dem Vorstand ausscheiden. Frau Leue-Bahns hat sich aus privaten Gründen entschieden, nicht für eine erneute Wiederbestellung zur Verfügung zu stehen.



Der Aufsichtsrat dankt Frau Petra Leue-Bahns herzlich dafür, dass sie die clearvise AG seit ihrem Amtsantritt erfolgreich zu einem etablierten europäischen Stromproduzenten aus erneuerbaren Energien aufgebaut und strategisch weiterentwickelt hat. Unter ihrer Führung entstand ein breit diversifiziertes Beteiligungsportfolio aus Wind- und Solarparks in mehreren europäischen Ländern mit einer installierten Gesamtleistung von etwa 388 Megawatt.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt ( www.clearvise.com ).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



