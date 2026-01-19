DEMIRE: Ralf Bongers scheidet zum 31. März 2026 aus

Langen, den 19. Januar 2026. Der Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) gibt einen Wechsel im Vorstand bekannt. Ralf Bongers wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2026 planmäßig mit Auslaufen seines Vertrages verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zuzuwenden. Er bleibt der Demire als Senior Advisor über sein Ausscheiden hinaus erhalten.

Während seiner Amtszeit verantwortete Ralf Bongers neben zahlreichen großvolumigen Mietvertragsabschlüssen unter anderem auch Immobilientransaktionen von rund EUR 240 Mio.. Er leistete damit einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung der Demire.

Dr. Matthias Prochaska, Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEMIRE, würdigt die Verdienste: "Wir bedauern das Ausscheiden von Ralf Bongers, respektieren jedoch seinen Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung. Herr Bongers hat das Asset Management und den Transaktionsbereich in schwierigen Zeiten erfolgreich vorangetrieben. Der Aufsichtsrat dankt ihm ausdrücklich für seine hervorragende Arbeit, sein Engagement und seine herausragenden Leistungen. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Wir freuen uns zudem insbesondere darüber, dass er der DEMIRE auch nach seinem Ausscheiden in beratender Funktion verbunden bleibt."

Ralf Bongers erklärt zu seinem bevorstehenden Abschied: "Nach drei Jahren bei der DEMIRE möchte ich mich nun neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Ich danke dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und insbesondere auch meinem Team für die enge, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Mit Wirkung zum 1. April 2026 übernimmt der dann neue Vorstandsvorsitzende Dr. Rüffel die Ressorts, die bislang von Ralf Bongers geführt wurden. Ab diesem Datum wird der Vorstand aus Dr. Rüffel und Tim Brückner bestehen.

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. September 2025 über einen Immobilienbestand von 46 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 573 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

