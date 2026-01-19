Der Start ins Börsenjahr 2026 ist für Europas Luxusbranche holprig verlaufen. Nach der kräftigen Erholung seit dem Frühjahr des Vorjahres mehren sich die Stimmen, die vor zu viel Optimismus warnen. Mehrere Investmentbanken halten die aktuellen Bewertungen für ambitioniert, operative Impulse auf sich warten lassen. Analystenstudien verschärfen den Abwärtsdruck am Montag.Morgan Stanley hat LVMH zu Wochenbeginn von Übergewichten auf Gleichgewichten herabgestuft. Als Begründung verweisen die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär