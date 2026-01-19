Erstmals in der Formel 1: Gesundheitseinblicke von WHOOP für das Team von Scuderia Ferrari HP

WHOOP, das Unternehmen für Human Performance, gab heute eine neue globale Partnerschaft mit Scuderia Ferrari HP als offizieller Partner für Gesundheits- und Fitness-Wearables und Teampartner bekannt. Ab Saison 2026 werden Fahrzeuge und Fahrer von Scuderia Ferrari HP mit dem WHOOP-Logo zu sehen sein, und Teammitgliedern wird WHOOP Daten über Gesundheit, Regeneration und Fitness liefern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260119493802/de/

Diese Partnerschaft ermöglicht auch eine vollkommen neue Integration, in deren Rahmen das medizinische Team, das Scuderia Ferrari HP unterstützt, eng mit dem Team von WHOOP Performance Science unter Leitung von Dr. Kristen Holmes zusammenarbeiten wird, um die physische Effizienz und Regeneration der gesamten Scuderia Ferrari HP-Organisation zu verbessern. Gemeinsam werden sie über ein einzigartiges Programm für menschliche Optimierung an den Fundamenten von Gesundheit und Fitness arbeiten.

"WHOOP und Scuderia Ferrari HP haben dieselbe Leidenschaft: Performance am Limit", sagte Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Scuderia Ferrari HP beschäftigt sich schon seit Generationen damit, Daten und Präzision in Geschwindigkeit umzuwandeln. Das gleiche haben wir mit dem menschlichen System gemacht. Diese beiden Welten ergänzen sich hervorragend, und wir sind stolz darauf, diese Expertise in der Formel 1 anzuwenden."

Diese globale Partnerschaft vereint zwei Marken, die schon lange Daten einsetzen, um besser zu verstehen, wie sich Spitzenleistungen erzielen lassen. Im Rahmen des Wettbewerbs und der Rekorde in der Formel 1 integriert Scuderia Ferrari HP schon seit langem menschliche Fähigkeit, erstklassige Ingenieurtechnik und kontinuierliche Optimierung und ist damit ein weltweiter Maßstab für datengestützte Exzellenz auf höchstem Wettbewerbsniveau. Dieser Ansatz wird mit der durchgängigen Gesundheitsüberwachung von WHOOP kombiniert, die Training und menschliches Wohlbefinden unterstützt. WHOOPs Ziel dieser Partnerschaft ist es, mit dem medizinischen Team, das Scuderia Ferrari HP unterstützt, zusammenzuarbeiten und einen Forschungsbericht mit den durch diese Arbeit gewonnenen Erkenntnissen zu verfassen.

"Diese Partnerschaft ist weit mehr als ein Logo auf dem Auto", sagte Dr. Kristen Holmes, Global Head of Human Performance, Principal Science bei WHOOP. "Indem wir WHOOP im ganzen Team integrieren, können wir kontinuierliche, reale Einblicke in Regeneration, Schlaf, Beanspruchung und Belastbarkeit geben. Dadurch erhalten die Fahrer von Scuderia Ferrari HP und die gesamte Organisation die erforderlichen Daten, um sich unter den extremen Bedingungen dieses Sports und unter Druck schneller anzupassen, mit Ermüdung umzugehen und ihr Wohlbefinden aufrechtzuerhalten."

"Durch die Partnerschaft mit WHOOP können wir unseren datengestützten Ansatz vom Auto auf den Menschen erweitern, indem wir unsere Expertise im Hochleistungs-Engineering mit WHOOP-Erkenntnissen über die menschliche Gesundheit kombinieren. Diese Kooperation ist ein weiterer Schritt in unserem Engagement für Innovation und kontinuierliche Verbesserung, um die bestmöglichen Bedingungen für das Team zu schaffen, innerhalb und außerhalb der Fahrbahn", sagte Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer von Ferrari.

Bilder finden Sie in der digitalen Pressemappe. Weitere Informationen über WHOOP finden Sie auf whoop.com.

Über WHOOP

WHOOP, das Unternehmen für Human Performance, unterstützt Menschen dabei, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ein längeres, gesünderes Leben zu führen. Die WHOOP-Mitgliedschaft bietet erstklassige Wearable-Technologie, personalisiertes Coaching und umsetzbare Erkenntnisse in den Bereichen Regeneration, Schlaf, Training und Gesundheit.

Die Wearables von WHOOP, einschließlich WHOOP 5.0 und WHOOP MG, punkten durch bahnbrechende Innovationen wie Herz-Kreislauf-Gesundheitschecks (einschließlich eines von der FDA zugelassenen EKG), Healthspan zur Messung der Alterungsgeschwindigkeit und des WHOOP-Alters sowie die ersten Wearables mit Blutdruckmessung.

WHOOP wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Boston und konnte bereits mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital einwerben. Die Produkte werden mittlerweile in 56 Märkten weltweit vertrieben. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, besuchen Sie bitte whoop.com und verbinden Sie sich mit WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260119493802/de/

Contacts:

Taylor Georgeson

whoop@jacktaylorpr.com

Jack Taylor