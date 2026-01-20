DocMorris AG
/ Schlagwort(e): Umsatzentwicklung
Frauenfeld, 20. Januar 2026
Medienmitteilung
DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent - starkes viertes Quartal
CEO Walter Hess sagt: «Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete DocMorris ein robustes Wachstum im Kerngeschäft - der Online-Apotheke - und eine hohe Dynamik bei den margenstarken digitalen Services - Telemedizin und Retail Media. Zusätzlich haben wir den Ausbau unserer digitalen Gesundheitsplattform mit der erfolgreichen Einführung des KI-Assistenten als verbindendes Element signifikant beschleunigt. Jeder dritte App-User hat diesen bereits genutzt.»
CFO Daniel Wüest ergänzt: «DocMorris hat die gesetzten Ziele in 2025 erreicht, wozu sämtliche Bereiche beigetragen haben. Insbesondere im vierten Quartal beschleunigte sich die Geschäftsentwicklung, was vor dem Hintergrund der gesteigerten Marketingeffizienz bei den rezeptpflichtigen Medikamenten positiv einzuordnen ist.»
Zunahme der Umsatzdynamik im vierten Quartal in allen Geschäftsbereichen DE
Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025 erreicht
Ausblick
Kontakt für Analysten und Investoren
Kontakt für Medien
Agenda
DocMorris
Disclaimer
[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung
[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung
[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Marktplatz, Retail Media)
[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocMorris AG
|Walzmühlestrasse 49
|8500 Frauenfeld
|Schweiz
|ISIN:
|CH0042615283
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2262440
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2262440 20.01.2026 CET/CEST