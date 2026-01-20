DocMorris AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent - starkes viertes Quartal



20.01.2026 / 07:00 CET/CEST





Frauenfeld, 20. Januar 2026 Medienmitteilung DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent - starkes viertes Quartal Wachstumsziel erreicht: plus 11.1 Prozent Aussenumsatz [1] und 12.4 Prozent Umsatz

[1] Rx: plus 33.2 Prozent im Gesamtjahr; sequenzielles Wachstum von 6.1 Prozent im Q4

Non-Rx: plus 7.1 Prozent im Gesamtjahr; starkes Q4 mit plus 14.9 Prozent

Digital Services: plus 110 Prozent im Gesamtjahr; davon TeleClinic plus 124 Prozent

AI Health Companion: Jeder dritte App-User hat DocMorris KI-Assistent bereits genutzt CEO Walter Hess sagt: «Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete DocMorris ein robustes Wachstum im Kerngeschäft - der Online-Apotheke - und eine hohe Dynamik bei den margenstarken digitalen Services - Telemedizin und Retail Media. Zusätzlich haben wir den Ausbau unserer digitalen Gesundheitsplattform mit der erfolgreichen Einführung des KI-Assistenten als verbindendes Element signifikant beschleunigt. Jeder dritte App-User hat diesen bereits genutzt.» CFO Daniel Wüest ergänzt: «DocMorris hat die gesetzten Ziele in 2025 erreicht, wozu sämtliche Bereiche beigetragen haben. Insbesondere im vierten Quartal beschleunigte sich die Geschäftsentwicklung, was vor dem Hintergrund der gesteigerten Marketingeffizienz bei den rezeptpflichtigen Medikamenten positiv einzuordnen ist.» Zunahme der Umsatzdynamik im vierten Quartal in allen Geschäftsbereichen DE DocMorris erhöhte den Aussenumsatz im vierten Quartal 2025 um 15.5 Prozent[2], den Umsatz um plus 16.6 Prozent.

Der Rx-Aussenumsatz wuchs im vierten Quartal trotz verstärktem Fokus auf Marketingeffizienz um 22.3 Prozent gegenüber einem starken Vorjahresquartal und um 6.1 Prozent sequenziell im Vergleich zum dritten Quartal 2025.

Der Non-Rx[3]-Aussenumsatz nahm im vierten Quartal überproportional um 14.9 Prozent zu, wobei sowohl OTC als auch Digital Services zum Wachstum beitrugen.

Die Anzahl aktiver Kunden[4] stieg im vierten Quartal von 10.6 Millionen auf 11.0 Millionen bzw. im Gesamtjahr von 10.3 Millionen auf 11.0 Millionen - trotz Verlust ehemaliger Zur Rose Deutschland-Kunden. Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025 erreicht Der Aussenumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 11.1 Prozent auf CHF 1'185.8 Mio., während der Umsatz sogar um 12.4 Prozent auf CHF 1'124.5 Mio. zunahm - trotz Einstellung der Marke Zur Rose in Deutschland per Ende 2024.

Das Segment Deutschland erzielte 2025 ein Aussenumsatzwachstum von 11.7 Prozent und ein Umsatzwachstum von sogar 13.1 Prozent.

Der Rx-Aussenumsatz wuchs 2025 um 33.2 Prozent auf CHF 234.8 Mio.

Der Non-Rx-Aussenumsatz erhöhte sich 2025 um 7.1 Prozent auf CHF 887.9 Mio.

TeleClinic steigerte den Umsatz 2025 um 124 Prozent auf CHF 24.9 Mio. und unterstreicht damit die strategische Bedeutung im Deutschland-Geschäft.

Retail Media und Marktplatz verzeichneten 2025 ein starkes Wachstum von 88 Prozent auf CHF 13.6 Mio.

Das Segment Europa wuchs 2025 um 1.7 Prozent bei konsequentem Fokus auf Profitabilität. Ausblick Das Management bekräftigt die am 10. April 2025 kommunizierte Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2025 und präzisiert die EBITDA-Erwartung auf eine Spanne von minus CHF 48 bis minus CHF 52 Mio.

Weiter bestätigt DocMorris den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 und den Free Cashflow-Breakeven im Laufe 2027. Umsatz, in Mio. CHF (vorläufige Zahlen, ungeprüft) 1.1.-31.12.2025 1.1.-31.12.2024 Veränderung DocMorris Aussenumsatz 1'185.8 1'085.1 9.3% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 11.1% DocMorris 1'124,5 1'017.0 10.6% DocMorris in Lokalwährung 12.4% Märkte Deutschland Aussenumsatz 1'122.6 1'022.0 9.9% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 11.7% Deutschland Aussenumsatz Rx 234.8 179.2 31.0% Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung 33.2% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx 887.9 842.8 5.4% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx in Lokalwährung 7.1% Deutschland 1'061,4 953.9 11.3% Deutschland in Lokalwährung 13.1% Europa 63.1 63.1 0.0% Europa in Lokalwährung 1.7%

Umsatz, in Mio. CHF (vorläufige Zahlen, ungeprüft) 1.10.-31.12.2025 1.10.-31.12.2024 Veränderung DocMorris Aussenumsatz 331.4 289.3 14.6% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 15.5% DocMorris 315.1 272.4 15,7% DocMorris in Lokalwährung 16.6% Märkte Deutschland Aussenumsatz 316.4 273.9 15.5% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 16.3% Deutschland Aussenumsatz Rx 64.2 53.0 21.2% Deutschland Aussenumsatz Rx in Lokalwährung 22.3% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx 252.2 220.9 14.1% Deutschland Aussenumsatz Non-Rx in Lokalwährung 14.9% Deutschland 300.1 257.0 16,8% Deutschland in Lokalwährung 17.6% Europa 15.0 15.4 -2.2% Europa in Lokalwährung -1.6%

