St George Mining liefert beeindruckende Quartalsergebnisse. Was kommt als Nächstes?

Bohrerfolge und strategische Fortschritte befeuern die Dynamik beim Araxá-Projekt

Erweiterungsbohrungen stärken das Profil von Araxá

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat ein wegweisendes Quartal mit bedeutenden Erfolgen in Exploration, Entwicklung und Strategie abgeschlossen, die allesamt auf eine zunehmende Dynamik beim Vorzeigeprojekt Araxá für Seltene Erden und Niob in Brasilien hindeuten. Der Quartalsbericht für Dezember 2025 hebt wesentliche Fortschritte bei der Ressourcenerweiterung, nachgelagerten Initiativen sowie der Stärkung der Unternehmensstruktur hervor.

Ein herausragendes Ergebnis des Berichtszeitraums war der anhaltende Erfolg sowohl der Erweiterungs- als auch der Ressourcendefinitionsbohrungen. Es wurden umfangreiche hochgradige Mineralisierungen von der Oberfläche an und über große Mächtigkeiten hinweg durchteuft - sowohl innerhalb als auch außerhalb der aktuellen Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE). Diese Ergebnisse deuten auf ein erhebliches Potenzial zur Ausweitung des Ressourcenvolumens hin. Araxá gilt bereits als die größte und höchstgradige karbonatitgebundene Seltene-Erden-Lagerstätte Südamerikas und als die zweithöchstgradige in der westlichen Welt - das Aufwärtspotenzial erscheint daher beträchtlich.

Rekorddurchteufungen deuten auf Potenzial im Distriktmaßstab hin

Zu den Bohr-Highlights der Kampagne zählten:

80,55 m mit 5,44% TREO und 0,60% Nb2O5 in AXDD009, einschließlich 32,3 m mit 9,13% TREO und 0,75% Nb2O5

105 m mit 3,27% TREO und 0,51% Nb2O5 in AXDD010, einschließlich 67 m mit 3,98% TREO und 0,59% Nb2O5

Ergebnisse aus Step-out-Bohrungen bis zu 400 m westlich der bestehenden MRE lieferten laut Unternehmen den "besten jemals bei Araxá erzielten Bohrabschnitt". In AXDD004 wurden 139,45 m mit 4,05% TREO und 0,55% Nb2O5 ab der Oberfläche durchteuft, einschließlich 53,9 m mit 5,44% TREO und 0,79% Nb2O5 ab 9 m Tiefe.

Neue Zone definiert das Mineralpotenzial neu

Die positive Entwicklung setzte sich im Januar 2026 mit weiteren hochgradigen Niobergebnissen fort. In AXDD031 wurden 81,5 m mit 1,27% Nb2O5 gemeldet, darunter ein hochgradiger Abschnitt von 10,5 m mit 3,41% Nb2O5 ab 17 m. Diese neue Zone, die 400 m westlich und 1,2 km nördlich der aktuellen gemessenen und angezeigten Ressource liegt, könnte ein eigenständiges Abbauziel darstellen und unterstreicht die zunehmende Größe und Komplexität des mineralischen Systems von Araxá.

St George berichtete, dass die Mineralisierung in alle Richtungen offen bleibt und derzeit mit drei Diamantbohrgeräten rund um die Uhr weitergebohrt wird. Eine aktualisierte MRE wird für das erste Quartal 2026 erwartet.

Brasilianische Partnerschaft vertieft sich durch Pilotanlagen-Initiative

Im Rahmen einer strategischen Entwicklung kündigte das Unternehmen die Einrichtung des St George Technologiezentrums auf dem Araxá-Campus der CEFET-Universität an. Das Zentrum wird Forschung und Entwicklung in den Bereichen nachhaltiger Bergbau und nachgelagerte Verarbeitung unterstützen. Ein neues Pilotwerk - mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 300 kg pro Stunde - bildet das Herzstück dieser Initiative. Ziel ist die Herstellung von Ferroniob sowie verschiedener Produkte seltener Erden, darunter gemischtes Seltene-Erden-Carbonat und Seltene-Erden-Oxide.

Dies baut auf früheren Pilotstudien aus den Jahren 2012-2013 auf und nutzt bestehende Anlagen, die sich bereits im Besitz von St George befinden. Zwei Chargen Seltene-Erden-Oxalat wurden bereits an MagBras für Testarbeiten zur Magnetherstellung geliefert. Parallel dazu führt REAlloys nachgelagerte Studien im Rahmen der im September 2025 angekündigten strategischen Allianz mit den USA durch.

Stärkung der Unternehmensbasis durch Kapitalerhöhung und Governance

Zur Unterstützung dieser Fortschritte sicherte sich St George eine Kapitalerhöhung in Höhe von 72,5 Mio. AUD durch Aktienplatzierungen, an denen sich große nordamerikanische und europäische Fonds, lokale Institutionen sowie der strategische Investor Hancock Prospecting beteiligten, der seinen Anteil auf 6,24% erhöhte. Zusätzlich wurden 5,3 Mio. AUD durch die Ausübung von Optionen eingenommen.

Mit der finalen Zahlung von 11 Mio. US-Dollar an Itafos ist St George nun alleiniger Eigentümer von Araxá - schuldenfrei und ohne bedingte Verpflichtungen. Die Ernennung von Frau Marina Spinola zur Beraterin des Vorstands stärkt zudem die lokale Führungskompetenz des Unternehmens. Ihr Hintergrund in den Bereichen Nachhaltigkeit und institutionelle Beziehungen passt zur Verpflichtung von St George zu einer verantwortungsvollen Entwicklung in Brasilien.

Starke Finanzbasis und Ausblick

Zum 31. Dezember 2025 verfügte St George über einen Kassenbestand von 52,96 Mio. AUD, was einer geschätzten Finanzierung für sieben Quartale entspricht. Die Vergütung von Vorstand und Geschäftsleitung wurde überprüft und an die Marktbedingungen sowie die Wachstumsphase des Unternehmens angepasst.

Die weiteren Projekte des Unternehmens in Westaustralien, darunter Lithium- und Nickelprojekte, blieben im Berichtsquartal ruhend. Jüngste Verbesserungen der Rohstoffpreise könnten jedoch 2026 zu einer Wiederaufnahme der Explorationsaktivitäten führen.

Mit laufenden, wirkungsstarken Bohrprogrammen und bevorstehenden Ressourcen-Updates ist der weitere Weg für St George Mining reich an Potenzial.

