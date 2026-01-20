Gold, Silber, Kupfer: Folgt jetzt die große Wolfram-Rallye?

Anzeige / Werbung

Während die Märkte im Januar 2026 noch über die Rekordstände von Gold und die?Neubewertung von Kupfer?debattieren, braut sich bei einem der härtesten Metalle der Welt ein Versorgungsengpass zusammen. Neue Daten zeigen: Die kritische Abhängigkeit von China erreicht bei Wolfram eine neue Eskalationsstufe.

In der Welt der Industriemetalle galt Wolfram lange Zeit als Nischenmarkt. Doch die strategische Bedeutung des Metalls, das mit dem höchsten Schmelzpunkt aller Elemente aufwartet, hat sich im Zuge der globalen Aufrüstung und der Energiewende fundamental gewandelt. Wer heute Hochleistungsbohrer für die Halbleiterindustrie, Panzerungen oder präzise Photovoltaik-Wafer fertigen will, kommt an Wolfram nicht vorbei.

Ein Markt in der Angebotsklemme

Die Preisentwicklung der letzten zwölf Monate ist für ein Industriemetall außergewöhnlich. Laut dem "Chart des Monats" der?Deutschen Rohstoffagentur (DERA)?vom Dezember 2025 haben sich die Preise für Wolframkonzentrat im Laufe des Jahres 2025 zeitweise mehr als verdoppelt. Ein wesentlicher Treiber war hierbei das dritte Quartal: Der?vbw-Rohstoffpreisindex?wies allein für diesen Zeitraum einen Preissprung von?34,7%?aus.

Noch deutlicher wird die Dynamik beim Blick auf Ferrowolfram, eine für die Stahlveredelung essentielle Legierung. Hier registrierte der?DERA-Preismonitor?(Stand September 2025) einen Anstieg von über?20% innerhalb eines einzigen Monats. Laut Branchenberichten der?China Tungsten Industry Association (CTIA)?markierten die Preise für Wolframit-Erz zum Jahresende 2025 mit einem Plus von fast?150%?seit Januar ein markantes 12-Jahres-Hoch.

Chinas Exportkontrollen alarmieren den Westen

Hinter diesen Zahlen steckt ein handfester geopolitischer Konflikt. Wie?Fastmarkets analysiert, hat China - das über 80% der weltweiten Förderung kontrolliert - seine Exportkontrollen massiv verschärft. Die Auswirkungen sind messbar: Nach Angaben der?DERA?brachen die EU-Importe aus China im Jahr 2025 um rund?36%?ein.

Das Ergebnis ist eine "Shortage"-Psychologie an den Märkten. Wenn der dominante Lieferant den Export drosselt, während die Nachfrage durch moderne Verteidigungstechnik und die Chip-Produktion steigt, geraten die westlichen Abnehmer unter Druck. Japanische und europäische Einkäufer stehen vor der Herausforderung, ihre Lieferketten in Rekordzeit zu diversifizieren.

American Tungsten & Antinomy: Fokus auf US-Ressourcen

Diese Marktenge rückt Unternehmen in den Fokus, die Explorationsprojekte in politisch stabilen Regionen vorantreiben. Ein Beispiel für diese Entwicklung ist?American Tungsten & Antimony (ATA),?(WKN: A40ZSR |?ISIN: CA0303381077). Während die globalen Lagerbestände schrumpfen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Erschließung heimischer Ressourcen. Erst vor Kurzem vermeldete das Unternehmen Fortschritte bei seinen?Bohrungen am Tennessee Mountain. In einer Zeit, in der die USA und Europa händeringend nach "Friend-shoring"-Optionen suchen, gewinnen solche Projekte an strategischem Gewicht. Dass ATA zudem im Bereich Antimon aktiv ist - einem weiteren Metall, das laut Marktdaten im Jahr 2025 eine Outperformance gegenüber Gold und Silber zeigte - unterstreicht die Rolle des Unternehmens als Nutznießer der aktuellen Rohstoff-Knappheit. Die kommenden Monate werden zeigen, ob westliche Explorer wie American Tungsten & Antimony die Lücke schließen können, die Chinas neue Exportpolitik hinterlassen hat.

