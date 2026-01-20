SUNOTEC Germany setzt für die SEAC Group den ersten Bauabschnitt eines großskaligen Batteriespeicher-Programms um. Geplant sind bis zu 230 Megawattstunden Batteriespeicher in mehreren Ausbaustufen. Das Projekt soll Flexibilität, Netzstabilität und Integration erneuerbarer Energien unterstützen. Erster Bauabschnitt startet Batteriespeicher-ProgrammDie SEAC Group hat die SUNOTEC Germany mit dem ersten Bauabschnitt eines Batterieenergiespeicherprogramms (Battery Energy Storage System - BESS) beauftragt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
