Zürich - Die aktuelle Ausgabe der CEO Outlook Survey von EY-Parthenon, der Strategie- und Transaktionsberatung von EY in der Schweiz, zeigt: Geopolitische und handelspolitische Entwicklungen prägen die strategische Agenda der Unternehmen weiterhin - gleichzeitig agieren Schweizer CEOs in diesem Umfeld zuversichtlich und proaktiv. Trotz anhaltender Unsicherheit bleibt der Ausblick positiv: 78% der 50 befragten Schweizer CEOs beurteilen die globale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab