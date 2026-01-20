Der Pharmakonzern GSK übernimmt das US-Biotechunternehmen RAPT Therapeutics und sorgt damit für deutliche Bewegung an der Börse. GSK zahlt 58 US-Dollar je Aktie in bar, was RAPT mit rund 2,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Für die Aktionäre von RAPT bedeutet das einen signifikanten Aufschlag auf den vorherigen Börsenkurs - die Aktie wird heute entsprechend mit einem riesigen Kurssprung in den Handel starten. Im Zentrum des Interesses steht der Antikörperkandidat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
