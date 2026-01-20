© Foto: Dall-EDie Tesla-Aktie steht vor einer Neubewertung. Laut Ark-Invest-Chefin Cathie Wood rückt der Fokus weg vom Autogeschäft hin zu autonome Robotaxis.Tesla ist aus Sicht von Cathie Wood längst mehr als ein klassischer Autobauer. In einem Interview mit CNBC betonte die Gründerin und CEO von Ark Invest, dass sich die Wahrnehmung des Unternehmens grundlegend verschiebt. Während das Umfeld für Elektrofahrzeuge unter Druck stehe, richte sich die Aufmerksamkeit der Anleger zunehmend auf die "Robotaxi-Chance". Vom Hardware-Geschäft zur Software-Ökonomie Auf die Frage, wo Tesla heute stehe, zeichnete Wood ein klares Bild eines Transformationsprozesses. Das Unternehmen bewege sich weg von Bruttomargen von …Den vollständigen Artikel lesen
