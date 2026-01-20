Datum der Anmeldung:
15.01.2026
Aktenzeichen:
B9-23/26
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (D); (indirekter) Erwerb von Anteilen an Warburg Pincus Aegis, SCSp (LUX); Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit WPGG 15 Aggregator Aegis SCSp (LUX)
Produktmärkte:
Unternehmensbeteiligungen, Vermögensverwaltung
© 2026 Bundeskartellamt