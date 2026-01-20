Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Canada Nickel Company Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.01.2026, 17:35 Uhr Zürich/Berlin In einem Zweijahresvertrag hat sich Amazon die Kupferproduktion von Rio Tinto in einem Betrieb in Arizona gesichert. Bis 2040 könnte der Kupferbedarf um 50 Prozent steigen. Das Kupfer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital