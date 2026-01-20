DJ GSK übernimmt RAPT Therapeutics für 2,2 Milliarden Dollar

Von Aimee Look

DOW JONES--GSK verstärkt sich mit einem Milliardenzukauf im Bereich der Allergiebehandlung. Wie der britische Pharmakonzern mitteilte, übernimmt er das US-Biopharmaunternehmen RAPT Therapeutics mit einem geschätzten Unternehmenswert von rund 2,2 Milliarden US-Dollar. GSK erweitert damit sein Portfolio in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Immunologie und Entzündungen.

Die Aktionäre von RAPT sollen 58 Dollar je Aktie bekommen. GSK zahlt damit zunächst 1,9 Milliarden Dollar in bar. Der Abschluss der Transaktion mit einer geschätzten aggregierten Unternemensbewertung von 2,2 Milliarden Dollar ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Die Akquisition umfasst den in der Entwicklung befindlichen Antikörper "Ozureprubart", der gegen Nahrungsmittelallergien schützen soll. Daten aus den Studien werden für 2027 erwartet.

