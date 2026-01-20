Neuenburg - Die Produzenten- und Importpreise sind im letzten Monat des Jahres 2025 leicht gesunken. Auf Jahresbasis lag der entsprechende Index im Dezember weiterhin stark im negativen Bereich. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) sank im Dezember um 0,2 Prozent auf 104,3 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Der Produzentenpreisindex ging dabei um 0,1 Prozent zurück, der Importpreisindex um 0,5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
