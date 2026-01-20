Mainz/München (ots) -- Sieben elektrische Doppelstocktriebzüge vom Typ Siemens Desiro HC- HVB stellt "Grüne Finanzierung" bereit, DAL arrangiert- Zwölfte Leasinglösung der DAL für DB Regio in zehn JahrenDie DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) und die HypoVereinsbank haben die Weichen für die Finanzierung eines großvolumigen Nahverkehrsvorhabens der DB Regio AG gestellt: Im Rahmen des SPNV-Projekts "Netz Isar-Noris-Altmühl" (INA) werden sieben hochmoderne Doppelstocktriebzüge vom Typ Siemens Desiro HC im Rahmen einer Leasingstruktur finanziert. Die DB Regio Bayern hat von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) den Zuschlag erhalten, ab Dezember 2028 den Betrieb im Netz INA fortzuführen, das Angebot zu modernisieren und die Nutzung auszubauen. Der erste planmäßige Einsatz der Züge ist für den Fahrplanwechsel im Dezember 2028 vorgesehen.Grüne FinanzierungDie Projektfinanzierung wurde von der DAL arrangiert und strukturiert. Finanzierungspartner ist die HypoVereinsbank. Die Finanzierung wird in einem kündbaren Leasingvertrag mit einer Kalkulationslaufzeit von 24 Jahren zuzüglich Bauzeit abgebildet. Bestandteil der Strukturierung ist eine Wiedereinsatzverpflichtung der BEG als Aufgabenträger und eine Kapitaldienstgarantie des Freistaats Bayern. Die Finanzierung erfüllt die Anforderungen der EU-Taxonomie. Die Vertragsgestaltung auf Seiten der DAL wurde von der Kanzlei Herbert Smith Freehills Kramer LLP und auf Seiten der HVB von Ashurst LLP begleitet."Gemeinsam mit der DAL haben wir für die DB Regio AG ein wichtiges Projekt zur Verkehrswende umgesetzt. Als exklusiver Finanzierungspartner freuen wir uns, mit einer individuellen Lösung einen spürbar positiven Beitrag zu einem modernen, klimafreundlichen Schienenpersonennahverkehr zu leisten. Vielen Dank an alle Partner, die dieses Projekt unterstützt und ermöglicht haben", sagt Nicole Silberhorn, Leitung Public Sector Germany bei der HypoVereinsbank."Wir freuen uns sehr", betont Bernd Lapp, Fachleiter Schienenpersonennahverkehr bei der DAL, "dass wir unsere Expertise für die Finanzierung von SPNV-Lösungen im mittlerweile zwölften Projekt für die DB Regio AG unter Beweis stellen können. Es ist uns gelungen, mit unserer auf dieses Projekt zugeschnittenen Struktur, die Bauzeit und Langfristfinanzierung berücksichtigt, die komplexen Anforderungen aller beteiligten Partner zu erfüllen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen und attraktiven Nahverkehrsangebot."Nachhaltige Modernisierung des RegionalverkehrsDie von Siemens Mobility gelieferten sieben neuen Doppelstocktriebzüge vom Typ Siemens Desiro HC ermöglichen eine deutliche Angebotsausweitung des elektrisch betriebenen öffentlichen Nahverkehrs im Großraum Nürnberg-Ingolstadt-Augsburg-München. Sie tragen durch höhere Fahrgastkapazitäten, verbesserten Komfort und höhere Geschwindigkeiten zu einer wesentlichen Attraktivitätssteigerung des regionalen Bahnangebots bei. Die Fahrzeuge bieten moderne Fahrgastinformationssysteme und sind mit stufenlosen Einstiegen sowie rollstuhlgerechten Stellplätzen barrierefrei gestaltet.Die Finanzierung von SPNV-Modernisierungen wie im Netz INA unterstreicht die Rolle der DAL bei der Förderung nachhaltiger Mobilität und der Modernisierung des Schienenverkehrs in Deutschland. Als führender Anbieter für strukturierte Finanzierungslösungen im Infrastrukturbereich trägt die DAL dazu bei, die Verkehrswende aktiv voranzutreiben und den Schienenverkehr als zentrale Säule einer umweltfreundlichen Mobilität auszubauen.Über HypoVereinsbankDie HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank mit einem einzigartigen Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. Unser gruppenweiter Anspruch lautet: Empower Communities to Progress. Er beinhaltet, allen Beteiligten das Beste zu bieten und dadurch das Potenzial unserer Kund:innen sowie unserer Mitarbeiter:innen in ganz Europa zur Entfaltung zu bringen.Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kund:innen weltweit. Sie sind der Mittelpunkt unseres Handelns auf allen unseren Märkten. Die UniCredit setzt sich aus vier Kernregionen und zwei Produktbereichen zusammen, die Lösungen für Unternehmens- und Privatkund:innen bieten. So können wir nahe an unseren Kund:innen sein und das Leistungsspektrum der gesamten Gruppe nutzen, um alle Märkte mit den besten Produkten zu versorgen.Die Digitalisierung und das klare Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen sind wesentliche Voraussetzungen für unsere Dienstleistungen. Sie unterstützen uns dabei, unsere Stakeholder hervorragend zu begleiten und eine nachhaltige Zukunft für unsere Kund:innen, unsere Gemeinschaften und unsere Mitarbeiter:innen zu gestalten.Über die DALDie DAL ist mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 3,3 Mrd. Euro pro Jahr einer der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben. Als Kompetenzzentrum der Sparkassen ermöglicht die DAL ihren Kunden den Zugang zur Finanzierungskraft einer starken und verlässlichen Finanzgruppe. 