Viromed hat eine Partnerschaft mit der Universität des Saarlandes und der Medizinischen Hochschule Hannover geschlossen, um eine ex-vivo Lungenstudie mit einem validierten porzinen Lungenmodell durchzuführen, das der menschlichen Physiologie eng nachempfunden ist. Ziel ist es, die Zulassung von PulmoPlas zu beschleunigen und gleichzeitig ethische sowie regulatorische Hürden bei Tierversuchen und humanen Studien zu vermeiden. Das ex-vivo Modell schließt die Lücke zwischen in-vitro und in-vivo Forschung und ermöglicht realistische Tests inhalativer Therapien in intakten, funktionierenden Lungen. Die Universität des Saarlandes ist ein globaler Vorreiter auf diesem Gebiet und hat ein porzines Lungenmodell entwickelt, das bis zu 30 Stunden physiologisch aktiv bleibt, was die Grundlage für einen spezialisierten Spin-off bildet, der der Pharmabranche dient. Viromed hat eine 35%ige Beteiligung an diesem Spin-off erworben, was strategischen Zugang zu einer einzigartigen Forschungsplattform sichert, die sowohl das Risiko verringert als auch den regulatorischen Weg für PulmoPlas beschleunigt und gleichzeitig diversifiziertes Umsatzpotenzial bietet. Auf dieser Basis bestätigen wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 10,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag
© 2026 mwb research