Die RWTH Aachen baut ihren Forschungsbatteriespeicher M5Bat aus. Kern ist ein Natrium-Ionen-Speicher mit 1,5 Megawattstunden (MWh), der gemeinsam mit Uniper SE im realen Marktbetrieb läuft. Ziel ist es, Alternativen zur Lithium-Ionen-Technologie unter Praxisbedingungen zu bewerten. Natrium-Ionen-Speicher als Kern der M5Bat-ErweiterungDas Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe (ISEA) erweitert M5Bat um zwei Batterieeinheiten. Im Mittelpunkt steht ein Natrium-Ionen-Batteriecontainer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver