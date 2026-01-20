Das Solarspitzengesetz hat die Weichen für die Marktintegration von Photovoltaik-Dachanlagen gestellt, heißt es in einem Kurzgutachten. In 2045 bleiben 46 Gigawatt Photovoltaik-Leistung, die nicht auf Marktsignale reagieren - kein Problem mit einer stärkeren Flexibilisierung der Verbrauchs. An insgesamt 575 Stunden lagen die Preise an der Strombörse 2025 im negativen Bereich, nach 459 Stunden im Jahr zuvor. Ein wesentlicher Grund dafür: Betreiber vieler Photovoltaik-Dachanlagen haben bislang keinen Anreiz, in diesen Stunden auf die Einspeisung zu verzichten. Ein vom Bundesumweltamt beauftragtes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
