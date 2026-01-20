Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 20. Januar 2026 eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000HM1MF03/ WKN HM1MF0) auf die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) zum Kauf an.Das Papier habe einen Basispreis in Höhe von 185,93 EUR. Das Bezugsverhältnis liege bei 5,3784. Der Zinslauf beginne am 22.01.26. Der Zinssatz betrage 7,90% p.a. Der Bewertungstag sei am 20.01.28, während der letzte Börsenhandelstag der 19.01.28 sei. Die Rückzahlung erfolge am 27.01.28. (20.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
