© Foto: Foto: ZEISSGoldman Sachs senkt das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54 auf 42 Euro und stuft die Aktie auf "Neutral" herab. Ein schwaches erstes Quartal und strukturelle Probleme belasten den Kurs stark.Nach einer drastischen Abstufung durch die US-Großbank Goldman Sachs fällt die Aktie des Medizintechnikspezialisten Carl Zeiss Meditec am Dienstag um fast 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit 9 Jahren. Die Analysten kappen das Kursziel für die Jenaer von 54 auf 42 Euro und stufen die Aktien von "Buy" auf "Neutral" ab. Analyst Richard Felton begründet diesen Schritt mit einem schwachen Ausblick für das erste Quartal 2026 und einer operativen Ergebnisschätzung, die nun etwa zwei Prozent unter den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE