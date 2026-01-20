FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.01.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 657 (700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WHITBREAD TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2900 PENCE - BERENBERG RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 275 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 628 (542) PENCE - CITIGROUP RAISES SEVERN TRENT TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3211 (2849) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 280 (240) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 570 PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 117 PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 750 PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HAYS PRICE TARGET TO 44 (50) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 195 (215) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EUROPAEISCHE HALBLEITERWERTE TO 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 500 (440) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 103 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3605 (3485) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News